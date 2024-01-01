Bosna Hersek konvertibl markından CFP frangına

Reel döviz kuru ile BAM → XPF çevirin

1.000 bam
60.902 xpf

1,000 BAM = 60,90 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bosna Hersek konvertibl markından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / CFP Frangı
1 BAM60,90210 XPF
5 BAM304,51050 XPF
10 BAM609,02100 XPF
20 BAM1.218,04200 XPF
50 BAM3.045,10500 XPF
100 BAM6.090,21000 XPF
250 BAM15.225,52500 XPF
500 BAM30.451,05000 XPF
1000 BAM60.902,10000 XPF
2000 BAM121.804,20000 XPF
5000 BAM304.510,50000 XPF
10000 BAM609.021,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 XPF0,01642 BAM
5 XPF0,08210 BAM
10 XPF0,16420 BAM
20 XPF0,32840 BAM
50 XPF0,82099 BAM
100 XPF1,64198 BAM
250 XPF4,10495 BAM
500 XPF8,20990 BAM
1000 XPF16,41980 BAM
2000 XPF32,83960 BAM
5000 XPF82,09900 BAM
10000 XPF164,19800 BAM