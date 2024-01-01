100 İsviçre frangından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile XPF → BAM çevirin

100 xpf
1,63 bam

1,000₣ XPF = 0,01632KM BAM

20:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BAM çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01640,0165
Düşük0,01630,0163
Ortalama0,01640,0164
Değişim0.00%-0.15%
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1 XPF → BAM istatistikleri

XPF → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0163 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0164 oldu. XPF → BAM kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

XPF → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0165, en düşük 0,0163 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0164 oldu. XPF → BAM kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2780,91783,7920,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7780,69163,1610,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5840,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,942191,4170,8521,6751,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 XPF0,01632 BAM
5 XPF0,08158 BAM
10 XPF0,16316 BAM
20 XPF0,32632 BAM
50 XPF0,81581 BAM
100 XPF1,63161 BAM
250 XPF4,07903 BAM
500 XPF8,15805 BAM
1000 XPF16,31610 BAM
2000 XPF32,63220 BAM
5000 XPF81,58050 BAM
10000 XPF163,16100 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / CFP Frangı
1 BAM61,28910 XPF
5 BAM306,44550 XPF
10 BAM612,89100 XPF
20 BAM1.225,78200 XPF
50 BAM3.064,45500 XPF
100 BAM6.128,91000 XPF
250 BAM15.322,27500 XPF
500 BAM30.644,55000 XPF
1000 BAM61.289,10000 XPF
2000 BAM122.578,20000 XPF
5000 BAM306.445,50000 XPF
10000 BAM612.891,00000 XPF