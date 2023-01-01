10 bin Azerbaycan manatından Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile AZN → KZT çevirin
AZN → KZT çevrim grafiği
1 AZN = 279,12400 KZT
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Kazakistan Tengesi
|1 AZN
|279.12400 KZT
|5 AZN
|1395.62000 KZT
|10 AZN
|2791.24000 KZT
|20 AZN
|5582.48000 KZT
|50 AZN
|13956.20000 KZT
|100 AZN
|27912.40000 KZT
|250 AZN
|69781.00000 KZT
|500 AZN
|139562.00000 KZT
|1000 AZN
|279124.00000 KZT
|2000 AZN
|558248.00000 KZT
|5000 AZN
|1395620.00000 KZT
|10000 AZN
|2791240.00000 KZT