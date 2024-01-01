bin Kazakistan tengesinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile KZT → AZN çevirin

1,000₸ KZT = 0,003423man. AZN

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 KZT → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00350,0036
Düşük0,00340,0034
Ortalama0,00350,0035
Değişim-2.80%-3.75%
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1 KZT → AZN istatistikleri

KZT → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0035, en düşük 0,0034 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0035 oldu. KZT → AZN kurundaki değişiklik -2.80 değerindeydi.

KZT → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0034 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0035 oldu. KZT → AZN kurundaki değişiklik -3.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1850,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9040,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7441,049113,5380,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Azerbaycan Manatı
1 KZT0,00342 AZN
5 KZT0,01712 AZN
10 KZT0,03423 AZN
20 KZT0,06847 AZN
50 KZT0,17117 AZN
100 KZT0,34234 AZN
250 KZT0,85586 AZN
500 KZT1,71171 AZN
1000 KZT3,42343 AZN
2000 KZT6,84686 AZN
5000 KZT17,11715 AZN
10000 KZT34,23430 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Kazakistan Tengesi
1 AZN292,10500 KZT
5 AZN1.460,52500 KZT
10 AZN2.921,05000 KZT
20 AZN5.842,10000 KZT
50 AZN14.605,25000 KZT
100 AZN29.210,50000 KZT
250 AZN73.026,25000 KZT
500 AZN146.052,50000 KZT
1000 AZN292.105,00000 KZT
2000 AZN584.210,00000 KZT
5000 AZN1.460.525,00000 KZT
10000 AZN2.921.050,00000 KZT