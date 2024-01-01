10 вату Вануату в евро

Сконвертируйте VUV в EUR по реальному обменному курсу

VT1,000 VUV = €0,007739 EUR

Среднерыночный курс в 15:04
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График изменения обменного курса VUV к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 VUV в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00770,0077
Низкий0,00760,0075
В среднем0,00770,0076
Изменение1.30%2.72%
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Соотношение 1 VUV к EUR

За последние 30 дней максимальный курс VUV к EUR составил 0,0077, а минимальный — 0,0076. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0077. Изменение курса VUV к EUR в процентном соотношении составило 1.30.

За последние 90 дней максимальный курс VUV к EUR составил 0,0077, а минимальный — 0,0075. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0076. Изменение курса VUV к EUR в процентном соотношении составило 2.72.

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Популярные валюты

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11,71723,0511,2091,7941,287108,6271,958
1 SGD0,583113,4280,7041,0450,7563,2781,141
1 ZAR0,0430,07410,0520,0780,0564,7120,085
1 EUR0,8271,4219,0711,4841,06589,8661,62

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Как произвести расчет конвертации из вату Вануату в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VUV из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VUV в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вату Вануату

VUV в GBP

VUV в SGD

VUV в ZAR

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VUV в CAD

VUV в USD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вануату вату / Евро
1 VUV0,00774 EUR
5 VUV0,03870 EUR
10 VUV0,07739 EUR
20 VUV0,15478 EUR
50 VUV0,38695 EUR
100 VUV0,77391 EUR
250 VUV1,93477 EUR
500 VUV3,86955 EUR
1000 VUV7,73909 EUR
2000 VUV15,47818 EUR
5000 VUV38,69545 EUR
10000 VUV77,39090 EUR
Обменные курсы Евро / Вануату вату
1 EUR129,21400 VUV
5 EUR646,07000 VUV
10 EUR1 292,14000 VUV
20 EUR2 584,28000 VUV
50 EUR6 460,70000 VUV
100 EUR12 921,40000 VUV
250 EUR32 303,50000 VUV
500 EUR64 607,00000 VUV
1000 EUR129 214,00000 VUV
2000 EUR258 428,00000 VUV
5000 EUR646 070,00000 VUV
10000 EUR1 292 140,00000 VUV