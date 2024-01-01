20 вату Вануату в швейцарские франки

Сконвертируйте VUV в CHF по реальному обменному курсу

VT1,000 VUV = SFr.0,007252 CHF

Среднерыночный курс в 15:02
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График изменения обменного курса VUV к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 VUV в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00730,0073
Низкий0,00710,0071
В среднем0,00720,0072
Изменение1.22%1.16%
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Соотношение 1 VUV к CHF

За последние 30 дней максимальный курс VUV к CHF составил 0,0073, а минимальный — 0,0071. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0072. Изменение курса VUV к CHF в процентном соотношении составило 1.22.

За последние 90 дней максимальный курс VUV к CHF составил 0,0073, а минимальный — 0,0071. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0072. Изменение курса VUV к CHF в процентном соотношении составило 1.16.

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Популярные валюты

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11,71723,0571,2091,7941,287108,6371,958
1 SGD0,582113,430,7041,0450,7563,2761,141
1 ZAR0,0430,07410,0520,0780,0564,7120,085
1 EUR0,8271,4219,07211,4841,06589,8591,62

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Как произвести расчет конвертации из вату Вануату в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VUV из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VUV в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вату Вануату

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вануату вату / Швейцарский франк
1 VUV0,00725 CHF
5 VUV0,03626 CHF
10 VUV0,07252 CHF
20 VUV0,14503 CHF
50 VUV0,36258 CHF
100 VUV0,72516 CHF
250 VUV1,81291 CHF
500 VUV3,62582 CHF
1000 VUV7,25164 CHF
2000 VUV14,50328 CHF
5000 VUV36,25820 CHF
10000 VUV72,51640 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Вануату вату
1 CHF137,90000 VUV
5 CHF689,50000 VUV
10 CHF1 379,00000 VUV
20 CHF2 758,00000 VUV
50 CHF6 895,00000 VUV
100 CHF13 790,00000 VUV
250 CHF34 475,00000 VUV
500 CHF68 950,00000 VUV
1000 CHF137 900,00000 VUV
2000 CHF275 800,00000 VUV
5000 CHF689 500,00000 VUV
10000 CHF1 379 000,00000 VUV