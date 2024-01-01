10 вату Вануату в швейцарские франки
Сконвертируйте VUV в CHF по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VUV к CHF
1 VUV = 0,00725 CHF
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|1 VUV в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0073
|0,0073
|Низкий
|0,0071
|0,0071
|В среднем
|0,0072
|0,0072
|Изменение
|1.22%
|1.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VUV к CHF
За последние 30 дней максимальный курс VUV к CHF составил 0,0073, а минимальный — 0,0071. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0072. Изменение курса VUV к CHF в процентном соотношении составило 1.22.
За последние 90 дней максимальный курс VUV к CHF составил 0,0073, а минимальный — 0,0071. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0072. Изменение курса VUV к CHF в процентном соотношении составило 1.16.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вату Вануату в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VUV из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VUV в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Вануату вату
|1 CHF
|137,92300 VUV
|5 CHF
|689,61500 VUV
|10 CHF
|1 379,23000 VUV
|20 CHF
|2 758,46000 VUV
|50 CHF
|6 896,15000 VUV
|100 CHF
|13 792,30000 VUV
|250 CHF
|34 480,75000 VUV
|500 CHF
|68 961,50000 VUV
|1000 CHF
|137 923,00000 VUV
|2000 CHF
|275 846,00000 VUV
|5000 CHF
|689 615,00000 VUV
|10000 CHF
|1 379 230,00000 VUV