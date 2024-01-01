1 узбекский сом в самоанские талы

Сконвертируйте UZS в WST по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = WS$0,0002120 WST

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к WST

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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WST
1 UZS в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0002
Изменение0.78%-2.23%
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Соотношение 1 UZS к WST

За последние 30 дней максимальный курс UZS к WST составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса UZS к WST в процентном соотношении составило 0.78.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к WST составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса UZS к WST в процентном соотношении составило -2.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9931,4851,620,93821,776
1 GBP1,20811,289108,7431,7951,9571,13326,314
1 USD0,9380,776184,3851,3931,5190,87920,42
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекский сом

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UZS в RUB

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Самоанская тала
1 UZS0,00021 WST
5 UZS0,00106 WST
10 UZS0,00212 WST
20 UZS0,00424 WST
50 UZS0,01060 WST
100 UZS0,02120 WST
250 UZS0,05301 WST
500 UZS0,10602 WST
1000 UZS0,21204 WST
2000 UZS0,42408 WST
5000 UZS1,06020 WST
10000 UZS2,12040 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Узбекский сом
1 WST4 716,08000 UZS
5 WST23 580,40000 UZS
10 WST47 160,80000 UZS
20 WST94 321,60000 UZS
50 WST235 804,00000 UZS
100 WST471 608,00000 UZS
250 WST1 179 020,00000 UZS
500 WST2 358 040,00000 UZS
1000 WST4 716 080,00000 UZS
2000 WST9 432 160,00000 UZS
5000 WST23 580 400,00000 UZS
10000 WST47 160 800,00000 UZS