5 000 узбекских сомов в марокканские дирхамы

Сконвертируйте UZS в MAD по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = د.م.0,0007747 MAD

Среднерыночный курс в 10:58
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График изменения обменного курса UZS к MAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MAD
1 UZS в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00080,0008
Низкий0,00080,0008
В среднем0,00080,0008
Изменение0.91%-0.28%
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Соотношение 1 UZS к MAD

За последние 30 дней максимальный курс UZS к MAD составил 0,0008, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0008. Изменение курса UZS к MAD в процентном соотношении составило 0.91.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к MAD составил 0,0008, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0008. Изменение курса UZS к MAD в процентном соотношении составило -0.28.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06790,0481,4871,6210,93821,728
1 GBP1,20711,289108,731,7951,9571,13326,236
1 USD0,9370,776184,3821,3931,5190,87920,361
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Марокканский дирхам
1 UZS0,00077 MAD
5 UZS0,00387 MAD
10 UZS0,00775 MAD
20 UZS0,01549 MAD
50 UZS0,03874 MAD
100 UZS0,07747 MAD
250 UZS0,19368 MAD
500 UZS0,38737 MAD
1000 UZS0,77473 MAD
2000 UZS1,54947 MAD
5000 UZS3,87367 MAD
10000 UZS7,74733 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Узбекский сом
1 MAD1 290,77000 UZS
5 MAD6 453,85000 UZS
10 MAD12 907,70000 UZS
20 MAD25 815,40000 UZS
50 MAD64 538,50000 UZS
100 MAD129 077,00000 UZS
250 MAD322 692,50000 UZS
500 MAD645 385,00000 UZS
1000 MAD1 290 770,00000 UZS
2000 MAD2 581 540,00000 UZS
5000 MAD6 453 850,00000 UZS
10000 MAD12 907 700,00000 UZS