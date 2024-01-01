100 украинских гривен в сейшельские рупии

Сконвертируйте UAH в SCR по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₨0,3342 SCR

Среднерыночный курс в 04:19
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График изменения обменного курса UAH к SCR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SCR
1 UAH в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36640,3664
Низкий0,32280,3191
В среднем0,33740,3373
Изменение0.50%-3.01%
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Соотношение 1 UAH к SCR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к SCR составил 0,3664, а минимальный — 0,3228. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3374. Изменение курса UAH к SCR в процентном соотношении составило 0.50.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к SCR составил 0,3664, а минимальный — 0,3191. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3373. Изменение курса UAH к SCR в процентном соотношении составило -3.01.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3860,7751,3291,39217,6141,517
1 EUR1,071190,4160,831,4241,49218,8731,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,94711,7151,79722,7411,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в EUR

UAH в INR

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UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Сейшельская рупия
1 UAH0,33417 SCR
5 UAH1,67084 SCR
10 UAH3,34168 SCR
20 UAH6,68336 SCR
50 UAH16,70840 SCR
100 UAH33,41680 SCR
250 UAH83,54200 SCR
500 UAH167,08400 SCR
1000 UAH334,16800 SCR
2000 UAH668,33600 SCR
5000 UAH1 670,84000 SCR
10000 UAH3 341,68000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Украинская гривна
1 SCR2,99251 UAH
5 SCR14,96255 UAH
10 SCR29,92510 UAH
20 SCR59,85020 UAH
50 SCR149,62550 UAH
100 SCR299,25100 UAH
250 SCR748,12750 UAH
500 SCR1 496,25500 UAH
1000 SCR2 992,51000 UAH
2000 SCR5 985,02000 UAH
5000 SCR14 962,55000 UAH
10000 SCR29 925,10000 UAH