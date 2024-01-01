5 украинских гривен в сейшельские рупии

Сконвертируйте UAH в SCR по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₨0,3322 SCR

Среднерыночный курс в 04:20
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График изменения обменного курса UAH к SCR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SCR
1 UAH в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36640,3664
Низкий0,32280,3191
В среднем0,33730,3373
Изменение-0.11%-3.60%
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Соотношение 1 UAH к SCR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к SCR составил 0,3664, а минимальный — 0,3228. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3373. Изменение курса UAH к SCR в процентном соотношении составило -0.11.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к SCR составил 0,3664, а минимальный — 0,3191. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3373. Изменение курса UAH к SCR в процентном соотношении составило -3.60.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3820,7751,3291,39217,6151,517
1 EUR1,071190,4110,831,4241,49218,8731,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,93711,7151,79722,7411,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в INR

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UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Сейшельская рупия
1 UAH0,33215 SCR
5 UAH1,66076 SCR
10 UAH3,32153 SCR
20 UAH6,64306 SCR
50 UAH16,60765 SCR
100 UAH33,21530 SCR
250 UAH83,03825 SCR
500 UAH166,07650 SCR
1000 UAH332,15300 SCR
2000 UAH664,30600 SCR
5000 UAH1 660,76500 SCR
10000 UAH3 321,53000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Украинская гривна
1 SCR3,01066 UAH
5 SCR15,05330 UAH
10 SCR30,10660 UAH
20 SCR60,21320 UAH
50 SCR150,53300 UAH
100 SCR301,06600 UAH
250 SCR752,66500 UAH
500 SCR1 505,33000 UAH
1000 SCR3 010,66000 UAH
2000 SCR6 021,32000 UAH
5000 SCR15 053,30000 UAH
10000 SCR30 106,60000 UAH