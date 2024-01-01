1 украинская гривна в румынские леи

Сконвертируйте UAH в RON по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = L0,1131 RON

Среднерыночный курс в 04:12
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График изменения обменного курса UAH к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 UAH в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11310,1131
Низкий0,11060,1080
В среднем0,11190,1103
Изменение1.95%2.34%
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Соотношение 1 UAH к RON

За последние 30 дней максимальный курс UAH к RON составил 0,1131, а минимальный — 0,1106. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1119. Изменение курса UAH к RON в процентном соотношении составило 1.95.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к RON составил 0,1131, а минимальный — 0,1080. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1103. Изменение курса UAH к RON в процентном соотношении составило 2.34.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,380,7751,3291,39217,6141,517
1 EUR1,071190,4090,831,4241,49218,8731,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,93811,7151,79722,7411,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Румынский лей
1 UAH0,11309 RON
5 UAH0,56545 RON
10 UAH1,13090 RON
20 UAH2,26180 RON
50 UAH5,65450 RON
100 UAH11,30900 RON
250 UAH28,27250 RON
500 UAH56,54500 RON
1000 UAH113,09000 RON
2000 UAH226,18000 RON
5000 UAH565,45000 RON
10000 UAH1 130,90000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Украинская гривна
1 RON8,84249 UAH
5 RON44,21245 UAH
10 RON88,42490 UAH
20 RON176,84980 UAH
50 RON442,12450 UAH
100 RON884,24900 UAH
250 RON2 210,62250 UAH
500 RON4 421,24500 UAH
1000 RON8 842,49000 UAH
2000 RON17 684,98000 UAH
5000 RON44 212,45000 UAH
10000 RON88 424,90000 UAH