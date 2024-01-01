1 тысяча украинских гривен в патаки Макао

Сконвертируйте UAH в MOP по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = MOP$0,1951 MOP

Среднерыночный курс в 03:41
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График изменения обменного курса UAH к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 UAH в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19530,1968
Низкий0,19450,1945
В среднем0,19500,1955
Изменение-0.06%-0.42%
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Соотношение 1 UAH к MOP

За последние 30 дней максимальный курс UAH к MOP составил 0,1953, а минимальный — 0,1945. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1950. Изменение курса UAH к MOP в процентном соотношении составило -0.06.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к MOP составил 0,1968, а минимальный — 0,1945. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1955. Изменение курса UAH к MOP в процентном соотношении составило -0.42.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3850,7741,3281,39217,6221,518
1 EUR1,072190,4320,831,4231,49218,8841,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,97111,7151,79722,7561,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Патака Макао
1 UAH0,19509 MOP
5 UAH0,97543 MOP
10 UAH1,95086 MOP
20 UAH3,90172 MOP
50 UAH9,75430 MOP
100 UAH19,50860 MOP
250 UAH48,77150 MOP
500 UAH97,54300 MOP
1000 UAH195,08600 MOP
2000 UAH390,17200 MOP
5000 UAH975,43000 MOP
10000 UAH1 950,86000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Украинская гривна
1 MOP5,12593 UAH
5 MOP25,62965 UAH
10 MOP51,25930 UAH
20 MOP102,51860 UAH
50 MOP256,29650 UAH
100 MOP512,59300 UAH
250 MOP1 281,48250 UAH
500 MOP2 562,96500 UAH
1000 MOP5 125,93000 UAH
2000 MOP10 251,86000 UAH
5000 MOP25 629,65000 UAH
10000 MOP51 259,30000 UAH