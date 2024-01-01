1 украинская гривна в казахстанские тенге

Сконвертируйте UAH в KZT по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₸11,99 KZT

Среднерыночный курс в 03:25
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UAH к KZT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KZT
1 UAH в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,989612,0299
Низкий11,765411,6065
В среднем11,876911,7854
Изменение1.51%2.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UAH к KZT

За последние 30 дней максимальный курс UAH к KZT составил 11,9896, а минимальный — 11,7654. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,8769. Изменение курса UAH к KZT в процентном соотношении составило 1.51.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к KZT составил 12,0299, а минимальный — 11,6065. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,7854. Изменение курса UAH к KZT в процентном соотношении составило 2.23.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UAH к KZT

Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4030,7741,3281,39217,6191,517
1 EUR1,072190,5090,831,4241,49218,8941,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,05311,7151,79822,7651,96

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Казахстанский тенге
1 UAH11,98960 KZT
5 UAH59,94800 KZT
10 UAH119,89600 KZT
20 UAH239,79200 KZT
50 UAH599,48000 KZT
100 UAH1 198,96000 KZT
250 UAH2 997,40000 KZT
500 UAH5 994,80000 KZT
1000 UAH11 989,60000 KZT
2000 UAH23 979,20000 KZT
5000 UAH59 948,00000 KZT
10000 UAH119 896,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Украинская гривна
1 KZT0,08341 UAH
5 KZT0,41703 UAH
10 KZT0,83405 UAH
20 KZT1,66811 UAH
50 KZT4,17027 UAH
100 KZT8,34053 UAH
250 KZT20,85133 UAH
500 KZT41,70265 UAH
1000 KZT83,40530 UAH
2000 KZT166,81060 UAH
5000 KZT417,02650 UAH
10000 KZT834,05300 UAH