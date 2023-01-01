1 тысяча казахстанских тенге в украинские гривны

Сконвертируйте KZT в UAH по реальному обменному курсу

1000 kzt
78.12 uah

1.00000 KZT = 0.07812 UAH

Среднерыночный курс в 12:6 UTC
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График изменения обменного курса KZT к UAH

1 мин. назад 1 KZT → 0 UAH
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанских тенге

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Украинская гривна
1 KZT0.07812 UAH
5 KZT0.39060 UAH
10 KZT0.78120 UAH
20 KZT1.56239 UAH
50 KZT3.90598 UAH
100 KZT7.81197 UAH
250 KZT19.52992 UAH
500 KZT39.05985 UAH
1000 KZT78.11970 UAH
2000 KZT156.23940 UAH
5000 KZT390.59850 UAH
10000 KZT781.19700 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Казахстанский тенге
1 UAH12.80090 KZT
5 UAH64.00450 KZT
10 UAH128.00900 KZT
20 UAH256.01800 KZT
50 UAH640.04500 KZT
100 UAH1280.09000 KZT
250 UAH3200.22500 KZT
500 UAH6400.45000 KZT
1000 UAH12800.90000 KZT
2000 UAH25601.80000 KZT
5000 UAH64004.50000 KZT
10000 UAH128009.00000 KZT