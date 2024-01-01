10 тысяч танзанийских шиллингов в норвежские кроны

Сконвертируйте TZS в NOK по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = kr0,004129 NOK

Среднерыночный курс в 00:45
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График изменения обменного курса TZS к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 TZS в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00420,0042
Низкий0,00390,0038
В среднем0,00400,0040
Изменение5.06%3.96%
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Соотношение 1 TZS к NOK

За последние 30 дней максимальный курс TZS к NOK составил 0,0042, а минимальный — 0,0039. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0040. Изменение курса TZS к NOK в процентном соотношении составило 5.06.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к NOK составил 0,0042, а минимальный — 0,0038. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0040. Изменение курса TZS к NOK в процентном соотношении составило 3.96.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,61484,370,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,27263,5730,703
1 CAD0,7190,95411,0910,55712,66560,6650,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61455,630,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Норвежская крона
1 TZS0,00413 NOK
5 TZS0,02064 NOK
10 TZS0,04129 NOK
20 TZS0,08258 NOK
50 TZS0,20644 NOK
100 TZS0,41288 NOK
250 TZS1,03219 NOK
500 TZS2,06438 NOK
1000 TZS4,12876 NOK
2000 TZS8,25752 NOK
5000 TZS20,64380 NOK
10000 TZS41,28760 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Танзанийский шиллинг
1 NOK242,20300 TZS
5 NOK1 211,01500 TZS
10 NOK2 422,03000 TZS
20 NOK4 844,06000 TZS
50 NOK12 110,15000 TZS
100 NOK24 220,30000 TZS
250 NOK60 550,75000 TZS
500 NOK121 101,50000 TZS
1000 NOK242 203,00000 TZS
2000 NOK484 406,00000 TZS
5000 NOK1 211 015,00000 TZS
10000 NOK2 422 030,00000 TZS