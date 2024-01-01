1 танзанийский шиллинг в иорданские динары

Сконвертируйте TZS в JOD по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = JD0,0002663 JOD

Среднерыночный курс в 18:46
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График изменения обменного курса TZS к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 TZS в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменение2.37%1.53%
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Соотношение 1 TZS к JOD

За последние 30 дней максимальный курс TZS к JOD составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса TZS к JOD в процентном соотношении составило 2.37.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к JOD составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса TZS к JOD в процентном соотношении составило 1.53.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3281,3911,5190,77417,62584,3820,933
1 SGD0,75311,0481,1440,58313,27563,5550,703
1 CAD0,7190,95411,0920,55712,67160,6610,671
1 AUD0,6580,8740,91610,5111,60555,5610,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийский шиллинг

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TZS в GBP

TZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Иорданский динар
1 TZS0,00027 JOD
5 TZS0,00133 JOD
10 TZS0,00266 JOD
20 TZS0,00533 JOD
50 TZS0,01331 JOD
100 TZS0,02663 JOD
250 TZS0,06657 JOD
500 TZS0,13314 JOD
1000 TZS0,26628 JOD
2000 TZS0,53256 JOD
5000 TZS1,33140 JOD
10000 TZS2,66279 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Танзанийский шиллинг
1 JOD3 755,46000 TZS
5 JOD18 777,30000 TZS
10 JOD37 554,60000 TZS
20 JOD75 109,20000 TZS
50 JOD187 773,00000 TZS
100 JOD375 546,00000 TZS
250 JOD938 865,00000 TZS
500 JOD1 877 730,00000 TZS
1000 JOD3 755 460,00000 TZS
2000 JOD7 510 920,00000 TZS
5000 JOD18 777 300,00000 TZS
10000 JOD37 554 600,00000 TZS