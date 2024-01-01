10 новых тайваньских долларов в оманские риалы

Сконвертируйте TWD в OMR по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ر.ع.0,01199 OMR

Среднерыночный курс в 19:09
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График изменения обменного курса TWD к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 TWD в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01210,0122
Низкий0,01190,0119
В среднем0,01200,0120
Изменение0.18%1.06%
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Соотношение 1 TWD к OMR

За последние 30 дней максимальный курс TWD к OMR составил 0,0121, а минимальный — 0,0119. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0120. Изменение курса TWD к OMR в процентном соотношении составило 0.18.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к OMR составил 0,0122, а минимальный — 0,0119. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0120. Изменение курса TWD к OMR в процентном соотношении составило 1.06.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,391,5197,775152,740,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1540,704
1 GBP1,2911,71211,7951,96110,036197,1721,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,593109,8730,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Оманский риал
1 TWD0,01199 OMR
5 TWD0,05994 OMR
10 TWD0,11988 OMR
20 TWD0,23975 OMR
50 TWD0,59938 OMR
100 TWD1,19876 OMR
250 TWD2,99690 OMR
500 TWD5,99380 OMR
1000 TWD11,98760 OMR
2000 TWD23,97520 OMR
5000 TWD59,93800 OMR
10000 TWD119,87600 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Новый тайваньский доллар
1 OMR83,41930 TWD
5 OMR417,09650 TWD
10 OMR834,19300 TWD
20 OMR1 668,38600 TWD
50 OMR4 170,96500 TWD
100 OMR8 341,93000 TWD
250 OMR20 854,82500 TWD
500 OMR41 709,65000 TWD
1000 OMR83 419,30000 TWD
2000 OMR166 838,60000 TWD
5000 OMR417 096,50000 TWD
10000 OMR834 193,00000 TWD