5 оманских риалов в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте OMR в TWD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = NT$83,42 TWD

Среднерыночный курс в 14:05
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График изменения обменного курса OMR к TWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TWD
1 OMR в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий83,764784,3039
Низкий82,864782,0717
В среднем83,320183,2069
Изменение-0.18%-1.05%
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Соотношение 1 OMR к TWD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к TWD составил 83,7647, а минимальный — 82,8647. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 83,3201. Изменение курса OMR к TWD в процентном соотношении составило -0.18.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к TWD составил 84,3039, а минимальный — 82,0717. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 83,2069. Изменение курса OMR к TWD в процентном соотношении составило -1.05.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Новый тайваньский доллар
1 OMR83,41710 TWD
5 OMR417,08550 TWD
10 OMR834,17100 TWD
20 OMR1 668,34200 TWD
50 OMR4 170,85500 TWD
100 OMR8 341,71000 TWD
250 OMR20 854,27500 TWD
500 OMR41 708,55000 TWD
1000 OMR83 417,10000 TWD
2000 OMR166 834,20000 TWD
5000 OMR417 085,50000 TWD
10000 OMR834 171,00000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Оманский риал
1 TWD0,01199 OMR
5 TWD0,05994 OMR
10 TWD0,11988 OMR
20 TWD0,23976 OMR
50 TWD0,59940 OMR
100 TWD1,19880 OMR
250 TWD2,99700 OMR
500 TWD5,99400 OMR
1000 TWD11,98800 OMR
2000 TWD23,97600 OMR
5000 TWD59,94000 OMR
10000 TWD119,88000 OMR