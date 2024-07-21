1 турецкая лира в уругвайские песо

Сконвертируйте TRY в UYU по реальному обменному курсу

1 try
1,22 uyu

TL1,000 TRY = $U1,222 UYU

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,23731,2373
Низкий1,19291,1738
В среднем1,21641,2022
Изменить1.28%3.29%
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Соотношение 1 TRY к UYU

За последние 30 дней максимальный курс TRY к UYU составил 1,2373, а минимальный — 1,1929. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2164. Изменение курса TRY к UYU в процентном соотношении составило 1.28.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к UYU составил 1,2373, а минимальный — 1,1738. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2022. Изменение курса TRY к UYU в процентном соотношении составило 3.29.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

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TRY в PKR

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TRY в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Уругвайское песо
1 TRY1,22171 UYU
5 TRY6,10855 UYU
10 TRY12,21710 UYU
20 TRY24,43420 UYU
50 TRY61,08550 UYU
100 TRY122,17100 UYU
250 TRY305,42750 UYU
500 TRY610,85500 UYU
1000 TRY1 221,71000 UYU
2000 TRY2 443,42000 UYU
5000 TRY6 108,55000 UYU
10000 TRY12 217,10000 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Турецкая лира
1 UYU0,81853 TRY
5 UYU4,09263 TRY
10 UYU8,18526 TRY
20 UYU16,37052 TRY
50 UYU40,92630 TRY
100 UYU81,85260 TRY
250 UYU204,63150 TRY
500 UYU409,26300 TRY
1000 UYU818,52600 TRY
2000 UYU1 637,05200 TRY
5000 UYU4 092,63000 TRY
10000 UYU8 185,26000 TRY