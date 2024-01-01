5 уругвайских песо в турецкие лиры

Сконвертируйте UYU в TRY по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = TL0,8147 TRY

Среднерыночный курс в 09:41
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График изменения обменного курса UYU к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 UYU в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,83510,8481
Низкий0,81470,8083
В среднем0,82410,8292
Изменение-1.39%-1.83%
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Соотношение 1 UYU к TRY

За последние 30 дней максимальный курс UYU к TRY составил 0,8351, а минимальный — 0,8147. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8241. Изменение курса UYU к TRY в процентном соотношении составило -1.39.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к TRY составил 0,8481, а минимальный — 0,8083. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8292. Изменение курса UYU к TRY в процентном соотношении составило -1.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06790,0411,4871,6230,93821,668
1 GBP1,20811,289108,7311,7951,9591,13226,166
1 USD0,9370,776184,3831,3931,5210,87920,307
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Турецкая лира
1 UYU0,81471 TRY
5 UYU4,07354 TRY
10 UYU8,14708 TRY
20 UYU16,29416 TRY
50 UYU40,73540 TRY
100 UYU81,47080 TRY
250 UYU203,67700 TRY
500 UYU407,35400 TRY
1000 UYU814,70800 TRY
2000 UYU1 629,41600 TRY
5000 UYU4 073,54000 TRY
10000 UYU8 147,08000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Уругвайское песо
1 TRY1,22743 UYU
5 TRY6,13715 UYU
10 TRY12,27430 UYU
20 TRY24,54860 UYU
50 TRY61,37150 UYU
100 TRY122,74300 UYU
250 TRY306,85750 UYU
500 TRY613,71500 UYU
1000 TRY1 227,43000 UYU
2000 TRY2 454,86000 UYU
5000 TRY6 137,15000 UYU
10000 TRY12 274,30000 UYU