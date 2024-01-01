5 турецких лир в парагвайские гуарани

Сконвертируйте TRY в PYG по реальному обменному курсу

5 try
1 145 pyg

TL1,000 TRY = ₲229,0 PYG

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий231,4680234,0510
Низкий228,1080227,6060
В среднем229,4911230,9760
Изменить-0.11%0.60%
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Соотношение 1 TRY к PYG

За последние 30 дней максимальный курс TRY к PYG составил 231,4680, а минимальный — 228,1080. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 229,4911. Изменение курса TRY к PYG в процентном соотношении составило -0.11.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к PYG составил 234,0510, а минимальный — 227,6060. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 230,9760. Изменение курса TRY к PYG в процентном соотношении составило 0.60.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Парагвайский гуарани
1 TRY228,97100 PYG
5 TRY1 144,85500 PYG
10 TRY2 289,71000 PYG
20 TRY4 579,42000 PYG
50 TRY11 448,55000 PYG
100 TRY22 897,10000 PYG
250 TRY57 242,75000 PYG
500 TRY114 485,50000 PYG
1000 TRY228 971,00000 PYG
2000 TRY457 942,00000 PYG
5000 TRY1 144 855,00000 PYG
10000 TRY2 289 710,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Турецкая лира
1 PYG0,00437 TRY
5 PYG0,02184 TRY
10 PYG0,04367 TRY
20 PYG0,08735 TRY
50 PYG0,21837 TRY
100 PYG0,43674 TRY
250 PYG1,09184 TRY
500 PYG2,18369 TRY
1000 PYG4,36737 TRY
2000 PYG8,73474 TRY
5000 PYG21,83685 TRY
10000 PYG43,67370 TRY