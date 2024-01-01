1 турецкая лира в парагвайские гуарани
Сконвертируйте TRY в PYG по реальному обменному курсу
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|1 TRY в PYG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|231,4680
|234,0510
|Низкий
|228,1080
|227,6060
|В среднем
|229,4911
|230,9760
|Изменить
|-0.11%
|0.60%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к PYG
За последние 30 дней максимальный курс TRY к PYG составил 231,4680, а минимальный — 228,1080. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 229,4911. Изменение курса TRY к PYG в процентном соотношении составило -0.11.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к PYG составил 234,0510, а минимальный — 227,6060. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 230,9760. Изменение курса TRY к PYG в процентном соотношении составило 0.60.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в парагвайские гуарани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Парагвайский гуарани
|1 TRY
|228,97100 PYG
|5 TRY
|1 144,85500 PYG
|10 TRY
|2 289,71000 PYG
|20 TRY
|4 579,42000 PYG
|50 TRY
|11 448,55000 PYG
|100 TRY
|22 897,10000 PYG
|250 TRY
|57 242,75000 PYG
|500 TRY
|114 485,50000 PYG
|1000 TRY
|228 971,00000 PYG
|2000 TRY
|457 942,00000 PYG
|5000 TRY
|1 144 855,00000 PYG
|10000 TRY
|2 289 710,00000 PYG