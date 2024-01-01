20 турецких лир в кины Папуа-Новой Гвинеи
Сконвертируйте TRY в PGK по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 TRY в PGK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1180
|0,1192
|Низкий
|0,1166
|0,1162
|В среднем
|0,1171
|0,1178
|Изменить
|-0.16%
|0.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к PGK
За последние 30 дней максимальный курс TRY к PGK составил 0,1180, а минимальный — 0,1166. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1171. Изменение курса TRY к PGK в процентном соотношении составило -0.16.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к PGK составил 0,1192, а минимальный — 0,1162. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1178. Изменение курса TRY к PGK в процентном соотношении составило 0.30.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в кины Папуа-Новой Гвинеи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Турецкая лира
|1 PGK
|8,56061 TRY
|5 PGK
|42,80305 TRY
|10 PGK
|85,60610 TRY
|20 PGK
|171,21220 TRY
|50 PGK
|428,03050 TRY
|100 PGK
|856,06100 TRY
|250 PGK
|2 140,15250 TRY
|500 PGK
|4 280,30500 TRY
|1000 PGK
|8 560,61000 TRY
|2000 PGK
|17 121,22000 TRY
|5000 PGK
|42 803,05000 TRY
|10000 PGK
|85 606,10000 TRY