10 тысяч турецких лир в кины Папуа-Новой Гвинеи

Сконвертируйте TRY в PGK по реальному обменному курсу

10 000 try
1 168,14 pgk

TL1,000 TRY = K0,1168 PGK

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TRY в PGKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11800,1192
Низкий0,11660,1162
В среднем0,11710,1178
Изменить-0.16%0.30%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к PGK

За последние 30 дней максимальный курс TRY к PGK составил 0,1180, а минимальный — 0,1166. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1171. Изменение курса TRY к PGK в процентном соотношении составило -0.16.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к PGK составил 0,1192, а минимальный — 0,1162. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1178. Изменение курса TRY к PGK в процентном соотношении составило 0.30.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в кины Папуа-Новой Гвинеи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 TRY0,11681 PGK
5 TRY0,58407 PGK
10 TRY1,16814 PGK
20 TRY2,33628 PGK
50 TRY5,84070 PGK
100 TRY11,68140 PGK
250 TRY29,20350 PGK
500 TRY58,40700 PGK
1000 TRY116,81400 PGK
2000 TRY233,62800 PGK
5000 TRY584,07000 PGK
10000 TRY1 168,14000 PGK
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Турецкая лира
1 PGK8,56061 TRY
5 PGK42,80305 TRY
10 PGK85,60610 TRY
20 PGK171,21220 TRY
50 PGK428,03050 TRY
100 PGK856,06100 TRY
250 PGK2 140,15250 TRY
500 PGK4 280,30500 TRY
1000 PGK8 560,61000 TRY
2000 PGK17 121,22000 TRY
5000 PGK42 803,05000 TRY
10000 PGK85 606,10000 TRY