5 000 турецких лир в непальские рупии

Сконвертируйте TRY в NPR по реальному обменному курсу

5 000 try
20 257,10 npr

TL1,000 TRY = ₨4,051 NPR

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 TRY в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,10474,1479
Низкий4,04134,0413
В среднем4,06704,1035
Изменить-0.44%-0.99%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к NPR

За последние 30 дней максимальный курс TRY к NPR составил 4,1047, а минимальный — 4,0413. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,0670. Изменение курса TRY к NPR в процентном соотношении составило -0.44.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к NPR составил 4,1479, а минимальный — 4,0413. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,1035. Изменение курса TRY к NPR в процентном соотношении составило -0.99.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Непальская рупия
1 TRY4,05142 NPR
5 TRY20,25710 NPR
10 TRY40,51420 NPR
20 TRY81,02840 NPR
50 TRY202,57100 NPR
100 TRY405,14200 NPR
250 TRY1 012,85500 NPR
500 TRY2 025,71000 NPR
1000 TRY4 051,42000 NPR
2000 TRY8 102,84000 NPR
5000 TRY20 257,10000 NPR
10000 TRY40 514,20000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Турецкая лира
1 NPR0,24683 TRY
5 NPR1,23414 TRY
10 NPR2,46827 TRY
20 NPR4,93654 TRY
50 NPR12,34135 TRY
100 NPR24,68270 TRY
250 NPR61,70675 TRY
500 NPR123,41350 TRY
1000 NPR246,82700 TRY
2000 NPR493,65400 TRY
5000 NPR1 234,13500 TRY
10000 NPR2 468,27000 TRY