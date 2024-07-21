10 тысяч турецких лир в венгерские форинты
Сконвертируйте TRY в HUF по реальному обменному курсу
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|1 TRY в HUF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,3127
|11,3773
|Низкий
|10,7970
|10,7970
|В среднем
|11,0927
|11,1474
|Изменить
|-3.71%
|-4.29%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к HUF
За последние 30 дней максимальный курс TRY к HUF составил 11,3127, а минимальный — 10,7970. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,0927. Изменение курса TRY к HUF в процентном соотношении составило -3.71.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к HUF составил 11,3773, а минимальный — 10,7970. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,1474. Изменение курса TRY к HUF в процентном соотношении составило -4.29.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в венгерские форинты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Венгерский форинт
|1 TRY
|10,86320 HUF
|5 TRY
|54,31600 HUF
|10 TRY
|108,63200 HUF
|20 TRY
|217,26400 HUF
|50 TRY
|543,16000 HUF
|100 TRY
|1 086,32000 HUF
|250 TRY
|2 715,80000 HUF
|500 TRY
|5 431,60000 HUF
|1000 TRY
|10 863,20000 HUF
|2000 TRY
|21 726,40000 HUF
|5000 TRY
|54 316,00000 HUF
|10000 TRY
|108 632,00000 HUF
|Обменные курсы Венгерский форинт / Турецкая лира
|2000 HUF
|184,10840 TRY
|5000 HUF
|460,27100 TRY
|10000 HUF
|920,54200 TRY
|15000 HUF
|1 380,81300 TRY
|20000 HUF
|1 841,08400 TRY
|30000 HUF
|2 761,62600 TRY
|40000 HUF
|3 682,16800 TRY
|50000 HUF
|4 602,71000 TRY
|60000 HUF
|5 523,25200 TRY
|100000 HUF
|9 205,42000 TRY
|150000 HUF
|13 808,13000 TRY
|200000 HUF
|18 410,84000 TRY