1 тысяча турецких лир в фиджийские доллары
Сконвертируйте TRY в FJD по реальному обменному курсу
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|1 TRY в FJD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0695
|0,0708
|Низкий
|0,0677
|0,0677
|В среднем
|0,0685
|0,0694
|Изменить
|-0.72%
|-3.21%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к FJD
За последние 30 дней максимальный курс TRY к FJD составил 0,0695, а минимальный — 0,0677. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0685. Изменение курса TRY к FJD в процентном соотношении составило -0.72.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к FJD составил 0,0708, а минимальный — 0,0677. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0694. Изменение курса TRY к FJD в процентном соотношении составило -3.21.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в фиджийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фиджийский доллар / Турецкая лира
|1 FJD
|14,70440 TRY
|5 FJD
|73,52200 TRY
|10 FJD
|147,04400 TRY
|20 FJD
|294,08800 TRY
|50 FJD
|735,22000 TRY
|100 FJD
|1 470,44000 TRY
|250 FJD
|3 676,10000 TRY
|500 FJD
|7 352,20000 TRY
|1000 FJD
|14 704,40000 TRY
|2000 FJD
|29 408,80000 TRY
|5000 FJD
|73 522,00000 TRY
|10000 FJD
|147 044,00000 TRY