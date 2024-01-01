5 турецких лир в ангольские кванзы

Сконвертируйте TRY в AOA по реальному обменному курсу

5 try
134,18 aoa

TL1,000 TRY = Kz26,84 AOA

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий27,009227,0092
Низкий26,232525,8293
В среднем26,641426,4619
Изменить1.55%3.61%
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Соотношение 1 TRY к AOA

За последние 30 дней максимальный курс TRY к AOA составил 27,0092, а минимальный — 26,2325. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 26,6414. Изменение курса TRY к AOA в процентном соотношении составило 1.55.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к AOA составил 27,0092, а минимальный — 25,8293. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 26,4619. Изменение курса TRY к AOA в процентном соотношении составило 3.61.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Ангольская кванза
1 TRY26,83640 AOA
5 TRY134,18200 AOA
10 TRY268,36400 AOA
20 TRY536,72800 AOA
50 TRY1 341,82000 AOA
100 TRY2 683,64000 AOA
250 TRY6 709,10000 AOA
500 TRY13 418,20000 AOA
1000 TRY26 836,40000 AOA
2000 TRY53 672,80000 AOA
5000 TRY134 182,00000 AOA
10000 TRY268 364,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Турецкая лира
1 AOA0,03726 TRY
5 AOA0,18631 TRY
10 AOA0,37263 TRY
20 AOA0,74526 TRY
50 AOA1,86315 TRY
100 AOA3,72629 TRY
250 AOA9,31573 TRY
500 AOA18,63145 TRY
1000 AOA37,26290 TRY
2000 AOA74,52580 TRY
5000 AOA186,31450 TRY
10000 AOA372,62900 TRY