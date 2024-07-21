100 турецких лир в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте TRY в AED по реальному обменному курсу

100 try
11,12 aed

TL1,000 TRY = د.إ0,1112 AED

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11280,1142
Низкий0,11100,1110
В среднем0,11180,1129
Изменить-0.58%-1.33%
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Соотношение 1 TRY к AED

За последние 30 дней максимальный курс TRY к AED составил 0,1128, а минимальный — 0,1110. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1118. Изменение курса TRY к AED в процентном соотношении составило -0.58.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к AED составил 0,1142, а минимальный — 0,1110. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1129. Изменение курса TRY к AED в процентном соотношении составило -1.33.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Дирхам ОАЭ
1 TRY0,11117 AED
5 TRY0,55585 AED
10 TRY1,11169 AED
20 TRY2,22338 AED
50 TRY5,55845 AED
100 TRY11,11690 AED
250 TRY27,79225 AED
500 TRY55,58450 AED
1000 TRY111,16900 AED
2000 TRY222,33800 AED
5000 TRY555,84500 AED
10000 TRY1 111,69000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Турецкая лира
1 AED8,99532 TRY
5 AED44,97660 TRY
10 AED89,95320 TRY
20 AED179,90640 TRY
50 AED449,76600 TRY
100 AED899,53200 TRY
250 AED2 248,83000 TRY
500 AED4 497,66000 TRY
1000 AED8 995,32000 TRY
2000 AED17 990,64000 TRY
5000 AED44 976,60000 TRY
10000 AED89 953,20000 TRY