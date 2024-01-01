10 тысяч дирхамов ОАЭ в турецкие лиры

Сконвертируйте AED в TRY по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = TL9,356 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 AED в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,35619,3561
Низкий9,30329,1283
В среднем9,33389,2858
Изменение0.26%2.50%
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Соотношение 1 AED к TRY

За последние 30 дней максимальный курс AED к TRY составил 9,3561, а минимальный — 9,3032. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,3338. Изменение курса AED к TRY в процентном соотношении составило 0.26.

За последние 90 дней максимальный курс AED к TRY составил 9,3561, а минимальный — 9,1283. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,2858. Изменение курса AED к TRY в процентном соотношении составило 2.50.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Турецкая лира
1 AED9,35611 TRY
5 AED46,78055 TRY
10 AED93,56110 TRY
20 AED187,12220 TRY
50 AED467,80550 TRY
100 AED935,61100 TRY
250 AED2 339,02750 TRY
500 AED4 678,05500 TRY
1000 AED9 356,11000 TRY
2000 AED18 712,22000 TRY
5000 AED46 780,55000 TRY
10000 AED93 561,10000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Дирхам ОАЭ
1 TRY0,10688 AED
5 TRY0,53441 AED
10 TRY1,06882 AED
20 TRY2,13764 AED
50 TRY5,34410 AED
100 TRY10,68820 AED
250 TRY26,72050 AED
500 TRY53,44100 AED
1000 TRY106,88200 AED
2000 TRY213,76400 AED
5000 TRY534,41000 AED
10000 TRY1 068,82000 AED