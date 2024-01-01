1 тысяча тонганских паанг в египетские фунты
Сконвертируйте TOP в EGP по реальному обменному курсу
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|1 TOP в EGP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|20,9111
|20,9111
|Низкий
|20,2643
|19,8391
|В среднем
|20,6261
|20,3909
|Изменить
|1.11%
|3.77%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TOP к EGP
За последние 30 дней максимальный курс TOP к EGP составил 20,9111, а минимальный — 20,2643. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 20,6261. Изменение курса TOP к EGP в процентном соотношении составило 1.11.
За последние 90 дней максимальный курс TOP к EGP составил 20,9111, а минимальный — 19,8391. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 20,3909. Изменение курса TOP к EGP в процентном соотношении составило 3.77.
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Как произвести расчет конвертации из тонганских паанг в египетские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TOP из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TOP в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Тонганская паанга / Египетский фунт
|1 TOP
|20,91110 EGP
|5 TOP
|104,55550 EGP
|10 TOP
|209,11100 EGP
|20 TOP
|418,22200 EGP
|50 TOP
|1 045,55500 EGP
|100 TOP
|2 091,11000 EGP
|250 TOP
|5 227,77500 EGP
|500 TOP
|10 455,55000 EGP
|1000 TOP
|20 911,10000 EGP
|2000 TOP
|41 822,20000 EGP
|5000 TOP
|104 555,50000 EGP
|10000 TOP
|209 111,00000 EGP