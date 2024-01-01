10 тунисских динаров в сингапурские доллары

Сконвертируйте TND в SGD по реальному обменному курсу

10 tnd
4,34 sgd

DT1,000 TND = S$0,4335 SGD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,43380,4338
Низкий0,43040,4304
В среднем0,43220,4323
Изменить0.41%0.42%
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Соотношение 1 TND к SGD

За последние 30 дней максимальный курс TND к SGD составил 0,4338, а минимальный — 0,4304. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4322. Изменение курса TND к SGD в процентном соотношении составило 0.41.

За последние 90 дней максимальный курс TND к SGD составил 0,4338, а минимальный — 0,4304. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4323. Изменение курса TND к SGD в процентном соотношении составило 0.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Сингапурский доллар
1 TND0,43353 SGD
5 TND2,16766 SGD
10 TND4,33532 SGD
20 TND8,67064 SGD
50 TND21,67660 SGD
100 TND43,35320 SGD
250 TND108,38300 SGD
500 TND216,76600 SGD
1000 TND433,53200 SGD
2000 TND867,06400 SGD
5000 TND2 167,66000 SGD
10000 TND4 335,32000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Тунисский динар
1 SGD2,30663 TND
5 SGD11,53315 TND
10 SGD23,06630 TND
20 SGD46,13260 TND
50 SGD115,33150 TND
100 SGD230,66300 TND
250 SGD576,65750 TND
500 SGD1 153,31500 TND
1000 SGD2 306,63000 TND
2000 SGD4 613,26000 TND
5000 SGD11 533,15000 TND
10000 SGD23 066,30000 TND