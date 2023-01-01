1 сейшельская рупия в сингапурские доллары

Сконвертируйте SCR в SGD по реальному обменному курсу

1 scr
0.10 sgd

1.00000 SCR = 0.09948 SGD

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса SCR к SGD

1 мин. назад 1 SCR → 0 SGD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Сейшельская рупия / Сингапурский доллар
1 SCR0.09948 SGD
5 SCR0.49739 SGD
10 SCR0.99478 SGD
20 SCR1.98956 SGD
50 SCR4.97391 SGD
100 SCR9.94782 SGD
250 SCR24.86955 SGD
500 SCR49.73910 SGD
1000 SCR99.47820 SGD
2000 SCR198.95640 SGD
5000 SCR497.39100 SGD
10000 SCR994.78200 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Сейшельская рупия
1 SGD10.05250 SCR
5 SGD50.26250 SCR
10 SGD100.52500 SCR
20 SGD201.05000 SCR
50 SGD502.62500 SCR
100 SGD1005.25000 SCR
250 SGD2513.12500 SCR
500 SGD5026.25000 SCR
1000 SGD10052.50000 SCR
2000 SGD20105.00000 SCR
5000 SGD50262.50000 SCR
10000 SGD100525.00000 SCR