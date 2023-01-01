1 сейшельская рупия в швейцарские франки

Сконвертируйте SCR в CHF по реальному обменному курсу

1 scr
0.07 chf

1.00000 SCR = 0.06552 CHF

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SCR к CHF

1 мин. назад 1 SCR → 0 CHF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сейшельская рупия

SCR в USD

SCR в EUR

SCR в GBP

SCR в INR

SCR в JPY

SCR в RUB

SCR в AUD

SCR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сейшельская рупия / Швейцарский франк
1 SCR0.06552 CHF
5 SCR0.32758 CHF
10 SCR0.65516 CHF
20 SCR1.31032 CHF
50 SCR3.27580 CHF
100 SCR6.55160 CHF
250 SCR16.37900 CHF
500 SCR32.75800 CHF
1000 SCR65.51600 CHF
2000 SCR131.03200 CHF
5000 SCR327.58000 CHF
10000 SCR655.16000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Сейшельская рупия
1 CHF15.26350 SCR
5 CHF76.31750 SCR
10 CHF152.63500 SCR
20 CHF305.27000 SCR
50 CHF763.17500 SCR
100 CHF1526.35000 SCR
250 CHF3815.87500 SCR
500 CHF7631.75000 SCR
1000 CHF15263.50000 SCR
2000 CHF30527.00000 SCR
5000 CHF76317.50000 SCR
10000 CHF152635.00000 SCR