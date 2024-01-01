5 000 пакистанских рупий в алжирские динары

Сконвертируйте PKR в DZD по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = دج0,4795 DZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к DZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DZD
1 PKR в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,48000,4818
Низкий0,47820,4741
В среднем0,47920,4781
Изменение0.23%-0.48%
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Соотношение 1 PKR к DZD

За последние 30 дней максимальный курс PKR к DZD составил 0,4800, а минимальный — 0,4782. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4792. Изменение курса PKR к DZD в процентном соотношении составило 0.23.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к DZD составил 0,4818, а минимальный — 0,4741. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4781. Изменение курса PKR к DZD в процентном соотношении составило -0.48.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Алжирский динар
1 PKR0,47949 DZD
5 PKR2,39745 DZD
10 PKR4,79489 DZD
20 PKR9,58978 DZD
50 PKR23,97445 DZD
100 PKR47,94890 DZD
250 PKR119,87225 DZD
500 PKR239,74450 DZD
1000 PKR479,48900 DZD
2000 PKR958,97800 DZD
5000 PKR2 397,44500 DZD
10000 PKR4 794,89000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Пакистанская рупия
1 DZD2,08555 PKR
5 DZD10,42775 PKR
10 DZD20,85550 PKR
20 DZD41,71100 PKR
50 DZD104,27750 PKR
100 DZD208,55500 PKR
250 DZD521,38750 PKR
500 DZD1 042,77500 PKR
1000 DZD2 085,55000 PKR
2000 DZD4 171,10000 PKR
5000 DZD10 427,75000 PKR
10000 DZD20 855,50000 PKR