1 тысяча кин Папуа-Новой Гвинеи в австралийские доллары

Сконвертируйте PGK в AUD по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = A$0,3841 AUD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к AUD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

AUD
1 PGK в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,38640,3925
Низкий0,37700,3689
В среднем0,38250,3804
Изменение1.88%-2.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к AUD

За последние 30 дней максимальный курс PGK к AUD составил 0,3864, а минимальный — 0,3770. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3825. Изменение курса PGK к AUD в процентном соотношении составило 1.88.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к AUD составил 0,3925, а минимальный — 0,3689. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3804. Изменение курса PGK к AUD в процентном соотношении составило -2.15.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к AUD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Австралийский доллар
1 PGK0,38407 AUD
5 PGK1,92033 AUD
10 PGK3,84066 AUD
20 PGK7,68132 AUD
50 PGK19,20330 AUD
100 PGK38,40660 AUD
250 PGK96,01650 AUD
500 PGK192,03300 AUD
1000 PGK384,06600 AUD
2000 PGK768,13200 AUD
5000 PGK1 920,33000 AUD
10000 PGK3 840,66000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 AUD2,60372 PGK
5 AUD13,01860 PGK
10 AUD26,03720 PGK
20 AUD52,07440 PGK
50 AUD130,18600 PGK
100 AUD260,37200 PGK
250 AUD650,93000 PGK
500 AUD1 301,86000 PGK
1000 AUD2 603,72000 PGK
2000 AUD5 207,44000 PGK
5000 AUD13 018,60000 PGK
10000 AUD26 037,20000 PGK