1 тысяча перуанских новых солей в маврикийские рупии

Сконвертируйте PEN в MUR по реальному обменному курсу

S/.1,000 PEN = ₨12,32 MUR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PEN к MUR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MUR
1 PEN в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,385812,4505
Низкий12,153712,0770
В среднем12,264512,2800
Изменение0.37%-0.57%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PEN к MUR

За последние 30 дней максимальный курс PEN к MUR составил 12,3858, а минимальный — 12,1537. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,2645. Изменение курса PEN к MUR в процентном соотношении составило 0.37.

За последние 90 дней максимальный курс PEN к MUR составил 12,4505, а минимальный — 12,0770. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,2800. Изменение курса PEN к MUR в процентном соотношении составило -0.57.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PEN к MUR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из перуанских новых солей в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PEN из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PEN в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для перуанских новых солей

PEN в USD

PEN в EUR

PEN в GBP

PEN в INR

PEN в JPY

PEN в RUB

PEN в AUD

PEN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Перуанский новый соль / Маврикийская рупия
1 PEN12,32340 MUR
5 PEN61,61700 MUR
10 PEN123,23400 MUR
20 PEN246,46800 MUR
50 PEN616,17000 MUR
100 PEN1 232,34000 MUR
250 PEN3 080,85000 MUR
500 PEN6 161,70000 MUR
1000 PEN12 323,40000 MUR
2000 PEN24 646,80000 MUR
5000 PEN61 617,00000 MUR
10000 PEN123 234,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Перуанский новый соль
1 MUR0,08115 PEN
5 MUR0,40573 PEN
10 MUR0,81146 PEN
20 MUR1,62293 PEN
50 MUR4,05732 PEN
100 MUR8,11464 PEN
250 MUR20,28660 PEN
500 MUR40,57320 PEN
1000 MUR81,14640 PEN
2000 MUR162,29280 PEN
5000 MUR405,73200 PEN
10000 MUR811,46400 PEN