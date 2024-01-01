5 перуанских новых солей в бразильские реалы

Сконвертируйте PEN в BRL по реальному обменному курсу

S/.1,000 PEN = R$1,542 BRL

Среднерыночный курс в 00:35
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PEN к BRL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BRL
1 PEN в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,55321,5532
Низкий1,50221,4471
В среднем1,52781,4975
Изменение1.60%2.58%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PEN к BRL

За последние 30 дней максимальный курс PEN к BRL составил 1,5532, а минимальный — 1,5022. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5278. Изменение курса PEN к BRL в процентном соотношении составило 1.60.

За последние 90 дней максимальный курс PEN к BRL составил 1,5532, а минимальный — 1,4471. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4975. Изменение курса PEN к BRL в процентном соотношении составило 2.58.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PEN к BRL

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8341,04988,4691,4751,620,92921,723
1 GBP1,19911,258106,0721,7681,9431,11426,046
1 USD0,9530,795184,3481,4061,5450,88620,712
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,246

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из перуанских новых солей в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PEN из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PEN в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для перуанских новых солей

PEN в USD

PEN в EUR

PEN в GBP

PEN в INR

PEN в JPY

PEN в RUB

PEN в AUD

PEN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Перуанский новый соль / Бразильский реал
1 PEN1,54151 BRL
5 PEN7,70755 BRL
10 PEN15,41510 BRL
20 PEN30,83020 BRL
50 PEN77,07550 BRL
100 PEN154,15100 BRL
250 PEN385,37750 BRL
500 PEN770,75500 BRL
1000 PEN1 541,51000 BRL
2000 PEN3 083,02000 BRL
5000 PEN7 707,55000 BRL
10000 PEN15 415,10000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Перуанский новый соль
1 BRL0,64871 PEN
5 BRL3,24357 PEN
10 BRL6,48713 PEN
20 BRL12,97426 PEN
50 BRL32,43565 PEN
100 BRL64,87130 PEN
250 BRL162,17825 PEN
500 BRL324,35650 PEN
1000 BRL648,71300 PEN
2000 BRL1 297,42600 PEN
5000 BRL3 243,56500 PEN
10000 BRL6 487,13000 PEN