Оманские риалы в тихоокеанские франки

Сконвертируйте OMR в XPF по реальному обменному курсу

1 000 omr
288 803 xpf

1.00000 OMR = 288.80300 XPF

Среднерыночный курс в 3:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса OMR к XPF

1 мин. назад 1 OMR → 0 XPF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09451.458131.678460.958918.5345
1GBP1.1615811.24845103.4891.693711.949641.1138321.529
1USD0.93040.800993182.8941.356651.561650.892217.2446
1INR0.0112240.009662860.012063610.01636610.01883910.01076310.208032

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Тихоокеанский франк
1 OMR288.80300 XPF
5 OMR1444.01500 XPF
10 OMR2888.03000 XPF
20 OMR5776.06000 XPF
50 OMR14440.15000 XPF
100 OMR28880.30000 XPF
250 OMR72200.75000 XPF
500 OMR144401.50000 XPF
1000 OMR288803.00000 XPF
2000 OMR577606.00000 XPF
5000 OMR1444015.00000 XPF
10000 OMR2888030.00000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Оманский риал
1 XPF0.00346 OMR
5 XPF0.01731 OMR
10 XPF0.03463 OMR
20 XPF0.06925 OMR
50 XPF0.17313 OMR
100 XPF0.34626 OMR
250 XPF0.86564 OMR
500 XPF1.73128 OMR
1000 XPF3.46256 OMR
2000 XPF6.92512 OMR
5000 XPF17.31280 OMR
10000 XPF34.62560 OMR