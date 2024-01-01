阿曼里亚尔兑太平洋法郎

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XPF
1 OMR兑XPF过去 30 天过去 90 天
285.8500287.0350
277.7080277.7080
一般281.3759281.8324
更改2.38%0.14%
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1 OMR 兑 XPF 统计信息

过去 30 天，OMR 兑 XPF 的表现如下：30 天高点为 285.8500，30 天低点为 277.7080。这意味着 30 天平均值为 281.3759。OMR 兑 XPF 的变化为 2.38。

过去 90 天，OMR 兑 XPF 的表现如下：90 天高点为 287.0350，90 天低点为 277.7080。这意味着 90 天平均值为 281.8324。OMR 兑 XPF 的变化为 0.14。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08290.9621.4971.6250.93621.598
1 GBP1.211.299109.191.7961.951.12325.926
1 USD0.9240.77184.081.3831.5020.86519.964
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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阿曼里亚尔/太平洋法郎汇率
1 OMR285.85300 XPF
5 OMR1,429.26500 XPF
10 OMR2,858.53000 XPF
20 OMR5,717.06000 XPF
50 OMR14,292.65000 XPF
100 OMR28,585.30000 XPF
250 OMR71,463.25000 XPF
500 OMR142,926.50000 XPF
1000 OMR285,853.00000 XPF
2000 OMR571,706.00000 XPF
5000 OMR1,429,265.00000 XPF
10000 OMR2,858,530.00000 XPF
太平洋法郎/阿曼里亚尔汇率
1 XPF0.00350 OMR
5 XPF0.01749 OMR
10 XPF0.03498 OMR
20 XPF0.06997 OMR
50 XPF0.17492 OMR
100 XPF0.34983 OMR
250 XPF0.87458 OMR
500 XPF1.74916 OMR
1000 XPF3.49831 OMR
2000 XPF6.99662 OMR
5000 XPF17.49155 OMR
10000 XPF34.98310 OMR