Yemen riyalinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile OMR → XPF çevirin

1.000 omr
288.593 xpf

1.00000 OMR = 288.59300 XPF

16:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0756589.30761.453041.652680.94784518.3712
1 GBP1.1691911.25765104.4181.69891.932321.1082121.4797
1 USD0.92970.795134183.02661.350851.536450.881217.0792
1 INR0.01119730.009576860.012044310.01627010.01850550.01061350.205708

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / CFP Frangı
1 OMR288.59300 XPF
5 OMR1442.96500 XPF
10 OMR2885.93000 XPF
20 OMR5771.86000 XPF
50 OMR14429.65000 XPF
100 OMR28859.30000 XPF
250 OMR72148.25000 XPF
500 OMR144296.50000 XPF
1000 OMR288593.00000 XPF
2000 OMR577186.00000 XPF
5000 OMR1442965.00000 XPF
10000 OMR2885930.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Umman Riyali
1 XPF0.00347 OMR
5 XPF0.01733 OMR
10 XPF0.03465 OMR
20 XPF0.06930 OMR
50 XPF0.17325 OMR
100 XPF0.34651 OMR
250 XPF0.86627 OMR
500 XPF1.73254 OMR
1000 XPF3.46508 OMR
2000 XPF6.93016 OMR
5000 XPF17.32540 OMR
10000 XPF34.65080 OMR