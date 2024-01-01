500 оманских риалов в катарские риалы

Сконвертируйте OMR в QAR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = QR9,467 QAR

Среднерыночный курс в 14:05
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График изменения обменного курса OMR к QAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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QAR
1 OMR в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,47109,4840
Низкий9,46679,4666
В среднем9,46909,4695
Изменение-0.02%-0.04%
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Соотношение 1 OMR к QAR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к QAR составил 9,4710, а минимальный — 9,4667. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,4690. Изменение курса OMR к QAR в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к QAR составил 9,4840, а минимальный — 9,4666. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,4695. Изменение курса OMR к QAR в процентном соотношении составило -0.04.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Катарский риал
1 OMR9,46667 QAR
5 OMR47,33335 QAR
10 OMR94,66670 QAR
20 OMR189,33340 QAR
50 OMR473,33350 QAR
100 OMR946,66700 QAR
250 OMR2 366,66750 QAR
500 OMR4 733,33500 QAR
1000 OMR9 466,67000 QAR
2000 OMR18 933,34000 QAR
5000 OMR47 333,35000 QAR
10000 OMR94 666,70000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Оманский риал
1 QAR0,10563 OMR
5 QAR0,52817 OMR
10 QAR1,05634 OMR
20 QAR2,11268 OMR
50 QAR5,28170 OMR
100 QAR10,56340 OMR
250 QAR26,40850 OMR
500 QAR52,81700 OMR
1000 QAR105,63400 OMR
2000 QAR211,26800 OMR
5000 QAR528,17000 OMR
10000 QAR1 056,34000 OMR