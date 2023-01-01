Оманские риалы в катарские риалы

Сконвертируйте OMR в QAR по реальному обменному курсу

1000 omr
9468.81 qar

1.00000 OMR = 9.46881 QAR

Среднерыночный курс в 22:41 UTC
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График изменения обменного курса OMR к QAR

1 мин. назад 1 OMR → 0 QAR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.074889.09451.458021.678460.958918.5336
1GBP1.1614411.2484103.4851.693521.949561.113721.5272
1USD0.93040.801025182.8941.356551.561650.892217.2438
1INR0.0112240.009663250.012063610.01636490.01883910.01076310.208022

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Катарский риал
1 OMR9.46881 QAR
5 OMR47.34405 QAR
10 OMR94.68810 QAR
20 OMR189.37620 QAR
50 OMR473.44050 QAR
100 OMR946.88100 QAR
250 OMR2367.20250 QAR
500 OMR4734.40500 QAR
1000 OMR9468.81000 QAR
2000 OMR18937.62000 QAR
5000 OMR47344.05000 QAR
10000 OMR94688.10000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Оманский риал
1 QAR0.10561 OMR
5 QAR0.52805 OMR
10 QAR1.05610 OMR
20 QAR2.11220 OMR
50 QAR5.28050 OMR
100 QAR10.56100 OMR
250 QAR26.40250 OMR
500 QAR52.80500 OMR
1000 QAR105.61000 OMR
2000 QAR211.22000 OMR
5000 QAR528.05000 OMR
10000 QAR1056.10000 OMR