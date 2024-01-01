50 оманских риалов в мавританские угии

Сконвертируйте OMR в MRU по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = UM103,3 MRU

Среднерыночный курс в 18:12
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График изменения обменного курса OMR к MRU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 OMR в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий103,5510103,5510
Низкий102,7790102,6480
В среднем103,1290102,9937
Изменение0.32%0.48%
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Соотношение 1 OMR к MRU

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MRU составил 103,5510, а минимальный — 102,7790. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 103,1290. Изменение курса OMR к MRU в процентном соотношении составило 0.32.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MRU составил 103,5510, а минимальный — 102,6480. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 102,9937. Изменение курса OMR к MRU в процентном соотношении составило 0.48.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Мавританская угия
1 OMR103,30900 MRU
5 OMR516,54500 MRU
10 OMR1 033,09000 MRU
20 OMR2 066,18000 MRU
50 OMR5 165,45000 MRU
100 OMR10 330,90000 MRU
250 OMR25 827,25000 MRU
500 OMR51 654,50000 MRU
1000 OMR103 309,00000 MRU
2000 OMR206 618,00000 MRU
5000 OMR516 545,00000 MRU
10000 OMR1 033 090,00000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Оманский риал
1 MRU0,00968 OMR
5 MRU0,04840 OMR
10 MRU0,09680 OMR
20 MRU0,19359 OMR
50 MRU0,48399 OMR
100 MRU0,96797 OMR
250 MRU2,41993 OMR
500 MRU4,83986 OMR
1000 MRU9,67972 OMR
2000 MRU19,35944 OMR
5000 MRU48,39860 OMR
10000 MRU96,79720 OMR