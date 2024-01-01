50 оманских риалов в македонские денары

Сконвертируйте OMR в MKD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ден149,0 MKD

Среднерыночный курс в 14:05
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График изменения обменного курса OMR к MKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MKD
1 OMR в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий149,3590149,3590
Низкий146,2590142,9400
В среднем147,4959145,4272
Изменение1.88%1.79%
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Соотношение 1 OMR к MKD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MKD составил 149,3590, а минимальный — 146,2590. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 147,4959. Изменение курса OMR к MKD в процентном соотношении составило 1.88.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MKD составил 149,3590, а минимальный — 142,9400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 145,4272. Изменение курса OMR к MKD в процентном соотношении составило 1.79.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Македонский денар
1 OMR149,00300 MKD
5 OMR745,01500 MKD
10 OMR1 490,03000 MKD
20 OMR2 980,06000 MKD
50 OMR7 450,15000 MKD
100 OMR14 900,30000 MKD
250 OMR37 250,75000 MKD
500 OMR74 501,50000 MKD
1000 OMR149 003,00000 MKD
2000 OMR298 006,00000 MKD
5000 OMR745 015,00000 MKD
10000 OMR1 490 030,00000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Оманский риал
1 MKD0,00671 OMR
5 MKD0,03356 OMR
10 MKD0,06711 OMR
20 MKD0,13423 OMR
50 MKD0,33556 OMR
100 MKD0,67113 OMR
250 MKD1,67782 OMR
500 MKD3,35564 OMR
1000 MKD6,71127 OMR
2000 MKD13,42254 OMR
5000 MKD33,55635 OMR
10000 MKD67,11270 OMR