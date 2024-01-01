500 оманских риалов в грузинские лари

Сконвертируйте OMR в GEL по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₾7,071 GEL

Среднерыночный курс в 19:04
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к GEL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GEL
1 OMR в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,14337,1433
Низкий7,05706,9736
В среднем7,08937,0520
Изменение-0.04%1.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к GEL

За последние 30 дней максимальный курс OMR к GEL составил 7,1433, а минимальный — 7,0570. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,0893. Изменение курса OMR к GEL в процентном соотношении составило -0.04.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к GEL составил 7,1433, а минимальный — 6,9736. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,0520. Изменение курса OMR к GEL в процентном соотношении составило 1.02.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к GEL

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Грузинский лари
1 OMR7,07131 GEL
5 OMR35,35655 GEL
10 OMR70,71310 GEL
20 OMR141,42620 GEL
50 OMR353,56550 GEL
100 OMR707,13100 GEL
250 OMR1 767,82750 GEL
500 OMR3 535,65500 GEL
1000 OMR7 071,31000 GEL
2000 OMR14 142,62000 GEL
5000 OMR35 356,55000 GEL
10000 OMR70 713,10000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Оманский риал
1 GEL0,14142 OMR
5 GEL0,70709 OMR
10 GEL1,41417 OMR
20 GEL2,82834 OMR
50 GEL7,07085 OMR
100 GEL14,14170 OMR
250 GEL35,35425 OMR
500 GEL70,70850 OMR
1000 GEL141,41700 OMR
2000 GEL282,83400 OMR
5000 GEL707,08500 OMR
10000 GEL1 414,17000 OMR