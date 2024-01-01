1 тысяча оманских риалов в китайские юани

Сконвертируйте OMR в CNY по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ¥18,66 CNY

Среднерыночный курс в 18:58
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График изменения обменного курса OMR к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 OMR в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18,659318,6593
Низкий18,358318,2100
В среднем18,492718,4380
Изменение1.64%0.13%
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Соотношение 1 OMR к CNY

За последние 30 дней максимальный курс OMR к CNY составил 18,6593, а минимальный — 18,3583. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,4927. Изменение курса OMR к CNY в процентном соотношении составило 1.64.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к CNY составил 18,6593, а минимальный — 18,2100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,4380. Изменение курса OMR к CNY в процентном соотношении составило 0.13.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

OMR в INR

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OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Китайский юань RMB
1 OMR18,65930 CNY
5 OMR93,29650 CNY
10 OMR186,59300 CNY
20 OMR373,18600 CNY
50 OMR932,96500 CNY
100 OMR1 865,93000 CNY
250 OMR4 664,82500 CNY
500 OMR9 329,65000 CNY
1000 OMR18 659,30000 CNY
2000 OMR37 318,60000 CNY
5000 OMR93 296,50000 CNY
10000 OMR186 593,00000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Оманский риал
1 CNY0,05359 OMR
5 CNY0,26796 OMR
10 CNY0,53593 OMR
20 CNY1,07185 OMR
50 CNY2,67963 OMR
100 CNY5,35925 OMR
250 CNY13,39813 OMR
500 CNY26,79625 OMR
1000 CNY53,59250 OMR
2000 CNY107,18500 OMR
5000 CNY267,96250 OMR
10000 CNY535,92500 OMR