100 китайских юаней в оманские риалы

Сконвертируйте CNY в OMR по реальному обменному курсу

100 cny
5,292 omr

1.00000 CNY = 0.05292 OMR

Среднерыночный курс в 2:29 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса CNY к OMR

1 мин. назад 1 CNY → 0 OMR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859551.073789.07471.454381.670740.9583518.4023
1GBP1.163411.2491103.6261.691971.943671.1149421.4084
1USD0.931350.800576182.96051.354551.556060.8925517.1391
1INR0.01122650.009650090.012053910.01632760.01875660.01075870.206593

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из китайских юаней в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CNY из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CNY в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for китайских юаней

CNY в USD

CNY в HKD

CNY в CAD

CNY в EUR

CNY в GBP

CNY в AUD

CNY в INR

CNY в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Китайский юань RMB / Оманский риал
1 CNY0.05292 OMR
5 CNY0.26458 OMR
10 CNY0.52917 OMR
20 CNY1.05833 OMR
50 CNY2.64583 OMR
100 CNY5.29167 OMR
250 CNY13.22917 OMR
500 CNY26.45835 OMR
1000 CNY52.91670 OMR
2000 CNY105.83340 OMR
5000 CNY264.58350 OMR
10000 CNY529.16700 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Китайский юань RMB
1 OMR18.89760 CNY
5 OMR94.48800 CNY
10 OMR188.97600 CNY
20 OMR377.95200 CNY
50 OMR944.88000 CNY
100 OMR1889.76000 CNY
250 OMR4724.40000 CNY
500 OMR9448.80000 CNY
1000 OMR18897.60000 CNY
2000 OMR37795.20000 CNY
5000 OMR94488.00000 CNY
10000 OMR188976.00000 CNY