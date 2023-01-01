Оманские риалы в арубанские флорины

Сконвертируйте OMR в AWG по реальному обменному курсу

1000 omr
4701.48 awg

1.00000 OMR = 4.70148 AWG

Среднерыночный курс в 2:50 UTC
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График изменения обменного курса OMR к AWG

1 мин. назад 1 OMR → 0 AWG
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.08081.457831.678430.9588518.5346
1GBP1.1615811.24835103.4741.693391.949631.1137821.5294
1USD0.93050.801057182.8891.35651.561770.892217.2463
1INR0.01122580.009664220.012064310.01636530.01884170.01076380.208065

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Арубанский флорин
1 OMR4.70148 AWG
5 OMR23.50740 AWG
10 OMR47.01480 AWG
20 OMR94.02960 AWG
50 OMR235.07400 AWG
100 OMR470.14800 AWG
250 OMR1175.37000 AWG
500 OMR2350.74000 AWG
1000 OMR4701.48000 AWG
2000 OMR9402.96000 AWG
5000 OMR23507.40000 AWG
10000 OMR47014.80000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Оманский риал
1 AWG0.21270 OMR
5 AWG1.06350 OMR
10 AWG2.12699 OMR
20 AWG4.25398 OMR
50 AWG10.63495 OMR
100 AWG21.26990 OMR
250 AWG53.17475 OMR
500 AWG106.34950 OMR
1000 AWG212.69900 OMR
2000 AWG425.39800 OMR
5000 AWG1063.49500 OMR
10000 AWG2126.99000 OMR